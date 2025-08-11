Habertürk
        Migros'un evcil hayvan ürünlerine özel ilk mağazası Petimo açıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'un evcil hayvan ürünlerine özel ilk mağazası Petimo açıldı

        "Patili dostlarımıza iyi gelecek" sloganıyla Nisan ayında Migros uygulamasında tüm Türkiye'de hizmete giren Petimo'nun ilk mağazası İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde açıldı

        Giriş: 11.08.2025 - 13:11 Güncelleme: 11.08.2025 - 13:11
        Migros'un evcil hayvan ürünlerine özel ilk mağazası Petimo açıldı
        EvPETİMO, ilk mağazasını İstanbul, Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde açtı. Migros uygulaması üzerinden tüm Türkiye'ye hizmet veren Petimo'nun kedi, köpek ve kuş cinsleri için kuru ve yaş mamadan taşıma çantasına, oyuncaklardan yataklara ve elektronik akıllı pet ürünlerine kadar binin üzerinde ürün çeşidi artık yeni açılan mağazada da müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Mağaza haftanın 7 günü hizmet veriyor.

        Migros'un güvencesiyle kapılarını açan Petimo'nun ilk mağazası hakkında değerlendirmede bulunan Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç "Petimo ile Migros uygulaması içinde yer alan online platformumuz üzerinden ve şimdi de yeni açtığımız mağazamızdan evcil hayvan sahiplerinin beklentilerine tam olarak yanıt veriyoruz. Özel markalarla yaptığımız iş birlikleriyle premium ürünlerden, özel beslenmeye kadar pek çok farklı kategoride ürünü satışa sunuyoruz. Ayrıca, alternatif beslenme seçeneği BARF mamalar ve pasta kategorisindeki ürünlerin bulunduğu Pet Pastanesi gibi yenilikçi konseptler de mağazamızda yer alıyor. Petimo'da 1.000'in üzerinde ürün çeşidini uygun fiyat ve kampanyalarla müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

