Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Miha Zajc Fenerbahçe'ye geri dönüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Miha Zajc Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc'a teşekkür ederek yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında yer almayan ve geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanan Miha Zajc, sarı-lacivertlilere geri döndü.

        Sloven yıldız Fransız ekibinde 22 maçta şans bulmasına karşın aldığı süre 461 dakika olarak sınırlı kaldı.

        30 yaşındaki futbolcu buna karşın gol, asist üretemedi ve sezon boyunca etkisiz kaldı.

        Toulouse, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisine teşekkür ederek yollarını ayırdı.

        Ayrıca Fransız ekibi, Alanyaspor'dan kiralanan 21 yaşındaki Ümit Akdağ'a da teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Putin, Trump'a 'ihanet' mi etti?
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Hiçbir rahatsızlığı yoktu! 6 yaşında kalp krizi!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        11 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Bir zamanların efsane sosyal medya platformları!
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        Gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı