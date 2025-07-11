Mihre Mutlu oğlu Ali Çelikkol ile Bodrum'da

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mihre Mutlu, Ali Çelikkol ile tatil yapmak için Bodrum Gölköy'e gitti.

Mihre Mutlu, bir süre güneşlendikten sonra denizde yüzen oğlu Ali Çelikkol'un yanına gitti.

Oğluyla denizde oyun onayıp onunla birlikte yüzen Mihre Mutlu'nun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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Uzun süre denizde oğlunu öpüp sık sık ona sarılan Mihre Mutlu, daha sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Mihre Mutlu, şezlonguna uzandıktan güneşin zararlı ışınlarından korunmak için vücuduna güneş kremi sürdü.