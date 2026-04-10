Mika Raun Can hakkında yeni iddianame
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında, "Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanzim edilen iddianame, 35. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi
Giriş: 10.04.2026 - 14:23
Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mika Raun'un paylaşımları ve söylemleri nedeniyle "Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçunu işlediği belirtildi.
