        Haberler Spor Futbol İtalya Milan: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan: 1 - Inter: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, evinde Inter'i ağırladığı Milano derbisini 1-0'lık skorla kazandı. 35. dakikada Pervis Estupinan'ın golüyle dev maçtan galibiyetle ayrılan ve puanını 60'a çıkaran Milan, 67 puanla zirvede yer alan Inter'le arasındaki farkı 7'ye indirdi. Inter ise haftayı 67 puanla tamamladı.

        Giriş: 09.03.2026 - 00:44
        Milano derbisinde zafer Milan'ın!

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan ile Inter kozlarını paylaştı. San Siro'da oynanan Milano derbisini kazanan 1-0'lık skorla Milan oldu.

        Milan'a galibiyeti getiren golü 35. dakikada Pervis Estupinan attı.

        Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada süre alamadı.

        Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan ve lider Inter'le arasındaki puan farkını 7'ye indiren Milan, haftayı 60 puanla tamamladı. Inter ise 67 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak.

