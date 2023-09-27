Milan, Cagliari deplasmanından galibiyetle döndü
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, konuk olduğu Cagliari'yi 3-1 mağlup etti
Ligin 6. hafta mücadelesinde, Milan, Unipol Domus Stadı'nda Cagliari'ye konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 29. dakikada Zito Luvumbo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Milan, 40. dakikada Noah Okafor, 45. dakikada Fikayo Tomori, 60. dakikada Ruben Loftus-Cheek'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 15'e yükselten Milan, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 3 puanlı Empoli ise 19. sırada kaldı.