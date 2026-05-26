        Haberler Spor Futbol İtalya Milan'da oynayan Rafael Leao, ayrılık sinyali verdi

        Milan'da oynayan Rafael Leao, ayrılık sinyali verdi

        İtalyan devi Milan'ın yıldız oyuncusu ve adı Galatasaray ile Fenerbahçe'yle geçen Rafael Leao, sosyal medya hesabında veda eder gibi bir açıklamada bulundu. Leao, "Bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar." şeklinde konuştu.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:44
        Rafael Leao'dan ayrılık sinyali!

        İtalya Serie A'yı 5. sırada bitiren Milan'ın golcüsü Rafael Leao, sosyal medyada yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi.

        Milan'da taraftarlarla sorun yaşayan ve adı ayrılıkla geçen 26 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde:

        "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler.

        Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum.

        Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar."

        MILAN İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

        Milan ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Rafael Leao, geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

