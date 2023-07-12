Milan Kundera kimdir, neden öldü ve hastalığı neydi? Ünlü yazar Milen Kundera'nın hayat hikayesi... Milan Kundera'dan acı haber... Çekya asıllı dünyaca ünlü Fransız yazar Kundera, 94 yaşında hayatını kaybetti. Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği isimli kitabıyla dünya çapında büyük bir başarı elden eden Milan Kundera'nın hayat hikayesine dair tüm bilgileri bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 16:51 Güncelleme: 12.07.2023 - 16:51 facebook

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Yazar, şair, çevirmen ve oyun yazarı olarak dünya genelinde hatırı sayılır bir okuyucu kitlesine sahip olan Milan Kundera, nedeni açıklanmayan ancak uzun süredir muzdarip olduğu hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte, Kundera'nın hayat hikayesinden satırbaşları...

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MILAN KUNDERA KİMDİR?



1929 yılında Çekoslavakya'nın Brno şehrinde dünyaya gelen Milan Kundera, 1968'de Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalini eleştirdiği için vatandaşlıktan çıkarılmasının ardından 1975'te Fransa'ya göç etti.



Küçük yaşta piyano çalmayı öğrendi. Tüm eserlerinde müziği belirleyici bir unsur olarak kullandı. 1945 yılında henüz bir lise öğrencisiyken, Rus şair Vladimir Mayakovski'nin bir şiirini tercüme etti, şiir yazmaya başladı. Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de bitirdikten sonra, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra film akademisine geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı. Çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurmak zorunda kaldı.