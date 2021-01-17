Beşiktaş'a teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ilgilendiklerini belirttiği Hırvat golcü Mario Mandzukic'te son durum belli oldu.Nırvat golcü, bir süredir görüşmeler yaptığı Serie A'de şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile anlaşma sağladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Mandzukic, Milano ekibi ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken yarım sezonluk 1.5 milyon Euro artı bonuslar kazanacak.

İlk seçeneği olan Milan için birçok teklifi reddettiği açıklanan Mandzukic, 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Daha önce İtalya'da Juventus forması giyen ve 2020'nin ocak ayında Katar ekibi Al Duhail'e transfer olan Mandzukic, 1 senelik aranın ardından Milan formasıyla yeniden Serie A'ya dönmüş oldu.