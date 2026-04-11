Milan Skriniar tedbir amaçlı çıktı
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Milan Skriniar, ilk 11'de başladığı Kayserispor karşılaşmasının ikinci yarında tedbir amaçlı oyundan çıktı. Slovak stoper, 46. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
Giriş: 11.04.2026 - 21:45
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'a konuk olduğu maçta ilk 11'de yer alan Milan Skriniar, tedbir amaçlı karşılaşmayı tamamlamadı.
Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de Skriniar yerine ikinci yarının başında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
