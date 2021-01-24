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Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Milan, konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 yenildi, Inter ise Udinese ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı

Milan yenildi, takipçisi Inter fırsat tepti

Lider Milan, San Siro Stadı'nda ligin iddialı ekiplerinden Atalanta'yı konuk etti.

Konuk Atalanta, 26. dakikada Cristian Romero ile öne geçti: 0-1. İlk yarı, mavi-siyahlı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Milanlı Franck Kessie'nin Josip Ilicic'e yaptığı hareket üzerine faul düdüğünü çalan hakem Maurizio Mariani, penaltı kararı verdi. Ilicic, 53. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Atalanta, 77. dakikada Duvan Zapata ile bir gol daha buldu ve 3 farklı öne geçti: 0-3.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti ve Atalanta, lider Milan'ı 3-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı ev sahibi takım, bu sonuçla ligde bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Milan, buna rağmen 43 puanla liderliğini sürdürürken, Atalanta ise bu maçtan aldığı 3 puanla zirveye biraz daha yaklaştı. Atalanta, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı.

Milan'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat golcü Mario Mandzukic de bu maçta ilk kez Milan formasıyla resmi bir müsabakada oynadı. Mandzukic, 70. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Kovid-19 karantinası sürdüğü için bu karşılaşmada yer alamadı.

INTER TAKILDI

Lider Milan'ın en yakın takipçisi konumundaki Inter ise Udinese'ye konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla, Inter puanını 41'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Inter, Udinese'yi mağlup edebilseydi, lider Milan ile puanları eşitleyecekti ancak bu fırsatı kullanamadı. Bu beraberlik, Inter'in bu sezonki 5. beraberliği oldu.

Udinese ise 18 puanla 14. basamakta yer aldı.

ROMA RÖVANŞI LİGDE ALDI

Hafta arasında İtalya Kupası'nda karşılaşan Roma ve Spezia, bu sefer kozlarını Serie A'da paylaştı.

İki ekibin gol düellosu şeklinde geçen maçında, ev sahibi başkent takımı, son dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Bu galibiyetle Roma, ligde puanını 37'ye çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Spezia ise ligdeki 9. yenilgisini yaşadı.

İtalya Kupası son 16 turunda uzatma devreleri sonunda Spezia'ya 4-2 yenilen Roma, karşılaşmada kural hatası yaparak 6 oyuncu değişikliği gerçekleştirdiği için daha sonra 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

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