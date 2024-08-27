"Milas'ta yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bazı sosyal medya hesapları ve medya organlarında "Yanan orman alanlarına otel yapılıyor" şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

OGM'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiği bilgisi verildi.