        Miley Cyrus, Türk hayranlarını şaşırttı

        Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Miley Cyrus'un Gaziantep'te vereceği konser bilgisi, Türk hayranlarını heyecanlandırdı

        Giriş: 10.03.2026 - 20:53
        Türk hayranlarını şaşırttı

        Miley Cyrus, bu kez oldukça dikkat çekici bir gelişme ile gündeme geldi.

        Miley Cyrus'un Spotify profilindeki konser takvimi, Türk hayranlarını şaşırttı. Platformda yer alan bilgiye göre ünlü şarkıcının 11 Mart tarihinde Gaziantep'te bir konser vereceği görülüdü.

        Bu detay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, etkinliğe dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Spotify'daki bilgilerde konserin Gaziantep'te bir mekânda gerçekleşeceği belirtilse de, bilet satışının olmaması ve konser mekanının bir sinema salonu olarak görünmesi, hayranların şüphelenmesine neden oldu.

        Şu ana kadar Miley Cyrus veya organizasyon şirketlerinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

