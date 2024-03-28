Milletvekilleri kaç yılda emekli olur?

Ülkemizin siyaset dünyasında TBMM’de 600 kişilik bir Milletvekili grubu vardır. Bu kişilerin yaptığı iş ve sorumluluklar oldukça fazladır. Sosyal hakları, maaşları ve yetkileri oldukça geniş olan bu kişiler hakkında en fazla merak edilen, ne zaman ve nasıl emekli olacaklarıdır. Peki Milletvekili emeklilik yaşı kaç? Milletvekillerinin emeklilik durumuyla ilgili tüm merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz…

MİLLETVEKİLİ KİME DENİR?

Milletvekili kavramı, demokraside en önemli yaşı taşlarından biridir. Bir parlamentoda oy veren kişileri temsil eden Milletvekili halk tarafından yani vatandaş tarafından belirlenir. Bu seçilen kişinin halkı temsil etmesi ve halk için çalışması beklenmektedir. Vekiller, bağımsız olarak çalıştıkları gibi siyasi partiler için de çalışan kişilerdir. Milletvekillerine “Parlamenter” ve “Mebus” da denir.

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Ülkemizde Milletvekilleri son derece saygın bir iş yapar. Ülkemizde birçok kişi Milletvekili olmak ister ve her seçim döneminde bunun için özenle çalışır. Özellikle Türkiye’de siyaset dendiğinde akla vekiller gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM)’de de birçok Milletvekili bulunur.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

Milletvekillerinin yaptığı iş ve sorumluluklar oldukça fazladır. Ancak bu kişilerin elde ettiği avantajlar da vardır. Bunlardan biri de emekli olma yaşıdır. Ülkemizde yediden yetmişe birçok kişi emeklilik yaşını ve haklarını merak eder. Milletvekillerinin emekli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bir milletvekilinin emekliye ayrılabilmesi için 2 yıl aktif şekilde vekil olmadı gerekir. Bu iki yıl sonunda emekliye ayrılabilir. Milletvekili olarak seçilen bir kişi, sanılanın aksine seçildiği gün emekli olma hakkı kazanmaz.

Milletvekilleri, yapılan seçim sonucunda kazandıysa göreve başlar ve o günden sonra 2 yıl boyunca görevine devam eder. Vekillikten uzaklaştırılma ve ayrılma gibi durumlar gerçekleştiğinde ise emekli olma şansını kaybetmektedir. Buradaki 2 yıl çalışma şartının neden uyguladığını soranlar da vardır.

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MİLLETVEKİLİ EMEKLİ OLMADAN ÖNCE NEDEN 2 YIL ÇALIŞIR? Ülkemizde Milletvekillerinin emekli olmadan önce neden 2 yıl boyunca aktif görev yaptığı merak konusudur. Esasında bu uygulama doğacak haksızlıkların önüne geçmek için yapılır. 25 yıl zorunlu hizmet süresini başka bir alanda yapmış olan bir vekil doğrudan emekli olabilir. Ancak 2 yıl çalışma zorunluluğuna sahip olan bir kişinin emeklilik öncesi bu süreyi doldurması gerekir. Neticede vekillerin emekli olabilmesi için eski sistemde 4, şimdiki sistemde 5 yılda bir seçilen bu kişilerin görev süresinin en azından yarısını doldurması şartı vardır. MİLLETVEKİLİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELER? Milletvekili emekli olma şartları vardır. Vekil mesleğini icra eden bir kişinin emekli olabilmesi için; REKLAM 65 yaşını doldurmuş olması,

25 yıllık hizmet süresini doldurması,

2 yıl Milletvekilliği görevini yerine getirmiş olması gerekir. Bilhassa 2 yıl zorunlu hizmet süresini doldurmayan vekiller emekli olamaz.