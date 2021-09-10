FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri için verilen ara, Galatasaray'a iyi gelmedi! Sarı-kırmızılılar söz konusu dönemde iki futbolcusunu sakatlığa kurban verdi!

BARIŞ ALPER YILMAZ AMELİYAT EDİLDİ

Ümit Milli Takım'ın İskoçya'yla oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edildi.

21 yaşındaki futbolcu, kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi ve kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenmanlara başlayacağı günü beklemeye geçti. Genç futbolcunun sahalardan en az iki hafta uzak kalması bekleniyor.

SACHA BOEY ÇİFT KALE MAÇTA SAKATLANDI

Galatasaray'da diğer bir sakatlık şoku ise Florya'da yaşandı. Sacha Boey U19 Takımıyla yapılan çift kale maçta sakatlandı. Mücadelede arka adalesinde ağrı hisseden genç futbolcuya yapılan tetkiklerde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Boey'nin de sahalardan en az iki hafta uzak kalması bekleniyor.

MUSLERA 20 SAAT UÇACAK

4. haftada Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın durumu da endişe veriyor... Perşembeyi cumaya bağlayan gece Uruguay'da maça çıkan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 20 saatlik bir uçak yolculuğu yapacak. Uruguaylı eldivenin cumartesi akşamı İstanbul'da olması beklenirken takımdan ayrı olarak Trabzon'a gelecek ve yoğun bir tempo ve seyahat trafiğinin ardından kaleye geçecek.