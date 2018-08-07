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Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ ve Slovenya maçlarının aday kadrosu açıklandı

2019 FIBA Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 19 kişilik aday kadrosu duyuruldu

07 Ağustos 2018 Salı, 16:37:24 | Güncelleme:

2019 FIBA Erkekler Dünya Şampiyonası elemeleri kapsamında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 19 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Çin'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Eylül ayında iki maç oynayacak olan Türkiye, hazırlıklar için 13 Ağustos'ta İstanbul'da toplanacak.

19 Ağustos'ta hazırlıklarının ikinci ayağı için Slovenya'ya gidecek olan Türkiye, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hazırlıklarına devam edecek. 7-8 Eylül tarihleri arasında Almanya'da ev sahibi ülkenin yanı sıra Çekya ve İtalya'nın da katılacağı özel bir turnuva oynayacak olan milliler, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek kampla tamamlayacak.

Ay yıldızlıların aday kadrosu şu şekilde: Doğuş Balbay (Anadolu Efes), J. Metecan Birsen (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), A. Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel (Banvit), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray), Ege Arar (Galatasaray), Ayberk Olmaz (Galatasaray), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Türk Telekom), Berkan Durmaz (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Georgetown University), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel Aviv), Ersan İlyasova (Milwauke Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Semih Erden



 

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