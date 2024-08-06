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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli boksör Hatice Akbaş’ın annesi İlkay Akbaş: Altın madalyanın yeri hazır - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli boksör Hatice Akbaş’ın annesi İlkay Akbaş: Altın madalyanın yeri hazır

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda Güney Koreli rakibini yenerek finale kalan Milli Boksör Hatice Akbaş annesi İlkay Akbaş milli boksörün hayalini kurduğu olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağına inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:45
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        "Altın madalyanın yeri hazır"
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda Güney Koreli rakibini yenerek gümüş madalyayı garantileyen milli boksör Hatice Akbaş’ın memleketi Malatya’da bir başka heyecan yaşanıyor. Kızı Hatice Akbaş’ın müsabakalarını ikamet ettikleri Akçadağ ilçesinde takip eden anne İlkay Akbaş, “Altın madalyanın” yerinin hazır olduğunu belirterek, milli boksörün hayalini kurduğu olimpiyat şampiyonluğuna ulaşacağına inandıklarını kaydetti.

        “ÇEYREK FİNAL MAÇINDA ÇOK FAZLA HEYECANLANDIK”

        Hatice Akbaş’ın North Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdığı müsabakayı büyük bir heyecanla takip ettiklerini aktaran İlkay Akbaş, "Hatice yıllardır bu hedefe çalıştı. Babası ile ilk olarak hedefleri Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına ulaştılar şimdi de son hedefleri olan olimpiyattalar. Maçlarını bazen arkadaşları bazen de aile dostları ile birlikte takip ediyoruz. Evde her maçı büyük bir heyecanla takip ettik. İlk çeyrek final maçında çok fazla heyecanlandık. Annesi olarak altın madalyanın yerini hazırladım büyük bir heyecanla bekliyoruz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum tüm halkımızdan dualarını eksik etmemelerini istiyorum” diye konuştu.

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