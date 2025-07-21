Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocukların politikaya alet edilmesi kabul edilemez

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri Programında aralarında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in de bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan iddialar ve eleştirilere sert tepki göstererek, sosyal medyada dolaşıma sokulan belgelerin sınavdan sonra sızdırıldığını ve siyasi amaçlarla kullanıldığını kaydetti.

Sınav sürecinin başından sonuna kadar tüm adımların üst düzey güvenlik önlemleriyle yürütüldüğünü ifade eden Tekin, sınavın güvenliğini sorgulayan açıklamaları "siyasi manipülasyon" olarak değerlendirdi.

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Tekin, sınavın teknik altyapısından dağıtım sürecine kadar tüm aşamaların titizlikle planlandığını ve yürütüldüğünü belirterek, “Bunlar ÖSYM’nin uyguladığı tüm güvenlik protokollerine göre hazırlanıyor. Her türlü iletişim izole ediliyor. Sınav güvenliğini zedelemeye yönelik ithamlar büyük bir algı operasyonudur” dedi.

Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “SORU HAZIRLAMA SÜRECİ TAMAMEN İZOLE” Bakan Tekin, sınavın hazırlanma süreciyle ilgili detaylı bilgiler vererek, sistemin dış müdahaleye kapalı olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Soru hazırlama birimimiz, dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan tamamen izole bir ortamda çalışıyor. Sayın Özgür Özel’in 'çanta bavulla soru taşıyorlar' gibi gerçeklikten uzak sözleri, bu kapalı sistemin yanlış anlaşılmasından ibaret. Bu birimimizde ne internet var ne telefon. Orada çalışanlar dış dünyayla bağlantısını tamamen keser.” “HER SORU 3 AŞAMALI KONTROLDEN GEÇİYOR” Hazırlanan soruların, yayımlanmadan önce üç ayrı uzmanlık alanında denetimden geçtiğini belirten Tekin, bu süreci şöyle anlattı: “Sorular önce mevzuata uygunluk açısından, sonra Türkçe anlatım ve dil açısından, son olarak da ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre kontrol ediliyor. Özellikle ölçme değerlendirme uzmanlarımız, soruların önceki yıllardaki sınavlarla kıyaslanabilir düzeyde olmasına özen gösteriyor. Zorluk-kolaylık dengesi sağlanıyor.” REKLAM “PDF BELGESİ SINAV SONRASI SIZDI” Sosyal medyada dolaşıma giren sınav sorularına ait olduğu iddia edilen PDF dosyası hakkında da açıklama yapan Bakan Tekin, bu belgenin sınav sırasında çekilmiş bir fotoğraftan üretildiğini vurguladı. “Elimizde o PDF dosyası var” diyen Tekin sözlerine şöyle devam etti;

“Uzmanlarımızla birlikte inceledik. Sınav esnasında bir sınıfta çekilmiş bir fotoğraf üzerinden elde edildiği açıkça tespit edildi. Yani sınav öncesi sızdırılmış bir belge değil. Buna rağmen kamuoyunda sınav meşruiyetine gölge düşürülmeye çalışılıyor. Bu büyük bir haksızlık.” “BİNAYA TELEFON SOKMAK TEK İHTİMAL” Tüm güvenlik önlemlerine rağmen sınav günü yaşanabilecek en olası zafiyetin, münferit bir görevlinin cep telefonunu sınav binasına sokması olduğunu belirten Tekin, bu konuda gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyurdu. REKLAM “DİYARBAKIR İDDİASI AHLAKSIZCA” Bakan Tekin, bazı sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerce gündeme getirilen "Diyarbakır’dan 300 birinci çıktı" iddiasına da sert tepki gösterdi. Tekin, “Bu iddia tam anlamıyla ahlaksızca ve ayrımcı. Diyarbakır’dan sadece 10 öğrenci tam puan aldı. Bunların tamamı farklı okullardan. Bu tarz iddialar bölge halkını töhmet altında bırakıyor ve çocukları hedef haline getiriyor. Terörsüz bir Türkiye için mücadele verirken, başarıyı kirli siyasete alet etmek kimseye yakışmaz” ifadelerini kullandı.

"66 İLDEN, 582 OKULDAN TAM YAPAN ÇIKTI" LGS’de başarılı olan öğrencilerin dağılımı hakkında da net veriler paylaşan Tekin, merkezi başarıya dair algının tersine, sonuçların Türkiye geneline yayıldığını söyledi. Tekin, “Bu yıl 66 farklı ilden, 211 ilçeden ve 582 ayrı sınav binasından öğrencilerimiz tam puan aldı. Başarı yalnızca belli başlı okullara ya da şehirlere ait değil; Türkiye’nin tamamına yayılmış durumda” dedi. REKLAM "ÇOCUKLARIN POLİTİKAYA ALET EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ" Bakan Tekin, bazı siyasi partilerin çocuklar üzerinden siyaset yapmasını da eleştirerek, “Bir milyon öğrencinin zihinsel ve duygusal gelişimini gözetmek zorundayız. Uluslararası belgeler çocukların siyasetten korunmasını öngörüyor. Bu nedenle çocukların isimlerinin açıklanmasını, sıralamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. "CHP BİZİMLE HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİ" Açıklamasında muhalefete de eleştiriler yönelten Tekin, “CHP’li vekiller bu süreçte bizimle doğrudan hiçbir temas kurmadı. Soru önergesi verdik diyorlar ama bize ulaşmadılar. Bu tür iddialar, kendi iç tartışmalarını gölgelemek için ortaya atılıyor” dedi. “Pis koku duymak istemiyorsanız CHP’nin dışına çıkın” sözleriyle gündem olan Tekin, bu sözünün arkasında durduğunu belirterek, “Yolsuzluk iddialarının konuşulacağı yerde çocukları gündeme alıyorlar. Bu bir dikkat saptırmadır” ifadelerini kullandı.