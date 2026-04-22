        Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş finalde!

        Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş finalde!

        Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adlarını finale yazdırdı.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 19:05
        Evin ve Nesrin finale yükseldi!

        Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale çıktı.

        Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar kategorisinde müsabakalar başladı. 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları tamamlandı.

        Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla yenerken, yarı finalde Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etti. 2022'nin altın madalyalı ismi Evin, finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak.

        68 kiloda Türkiye'yi temsil eden Avrupa şampiyonu Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'i 11-0, yarı finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Alina Shevchenko'yu 12-1 teknik üstünlükle geçerek adını finale yazdırdı.

        Nesrin, altın madalya maçında, UWW takımında yer alan bir başka sporcu olan son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile karşı karşıya gelecek.

        UWW takımında mücadele eden Ekaterina Verbina'yı 55 kilo çeyrek finalinde 13-6 teknik üstünlükle yenen Tuba Demir, Ukraynalı Liliia Malanchuk ile yaptığı yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük mücadelesi verecek Tuba, büyüklerdeki ilk Avrupa madalyasını kazanmaya çalışacak.

        59 kilo çeyrek finalinde UWW'den Svetlana Lipatova'ya yenilen Bediha Gün, organizasyona veda etti.

        76 kilo elemelerinde Litvanyalı Kamile Gaucaite'yi 4-0 mağlup eden Elmira Yasin de çeyrek finalde Avusturyalı Martina Kuenz'e yenilerek elendi.

        Feti Borova Spor Salonu'ndaki müsabakaları, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

        Bu sıkletlerde madalya müsabakaları yarın akşam seansında gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ceyhun Fersoy, 'Gırgıriye Müzikali'nde yerini beğenmeyen seyirciyi paylaştı

        Ceyhun Fersoy, 'Gırgıriye Müzikali'nde oturduğu yeri beğenmeyen seyircinin oyunun başında tepki gösterdiği anları paylaştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Trump: 2. tur görüşme cumaya kadar mümkün
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Satırla etrafa saldırdı
        Satırla etrafa saldırdı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!