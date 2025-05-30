Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı
Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4 madalya aldı.
Moğolistan'daki Open Ranking Serisi'nde mücadele eden milli güreşçiler, 4 madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyona 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla başladı.
Turnuvada 77 kiloda Ahmet Yılmaz altın, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ile 67 kilo Murat Fırat gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.