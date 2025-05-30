Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Milli güreşçiler, Moğolistan'da 4 madalya kazandı

        Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ilk gününde 4 madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçilerden Moğolistan'da 4 madalya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Moğolistan'daki Open Ranking Serisi'nde mücadele eden milli güreşçiler, 4 madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyona 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla başladı.

        Turnuvada 77 kiloda Ahmet Yılmaz altın, 72 kiloda Mehmet Mustafa Şahin ile 67 kilo Murat Fırat gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalyanın sahibi oldu.

        Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak!
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        "Çin'in ABD teknolojilerini çalmasına tahammül göstermeyeceğiz."
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        Adem Asil, Avrupa Şampiyonu!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Fransa'da 'sigara içme yasağı'
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı