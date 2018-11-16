A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki dördüncü ve son maçında İsveç'i konuk edecek. Bu maçı Televizyonları başından takip edecek olan izleyiciler Milli maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor? Peki, Milli maç hangi kanalda? Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Uluslar Ligi

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile yarın Konya'da oynayacağı UEFAUluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi. Milli takım, son karşılaşmasında ise Rusya'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

HEDEF GRUP İKİNCİLİĞİ

Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde. Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Belçika-İzlanda: 2-0

4. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 3-2

B Ligi

3. Grup:

Avusturya-Bosna Hersek: 0-0

C Ligi

2. Grup:

Macaristan-Estonya: 2-0

Yunanistan-Finlandiya: 1-0

D Ligi

1. Grup:

Kazakistan-Letonya: 1-1

Andorra-Gürcistan: 1-1

2. Grup:

Lüksemburg-Belarus: 0-2

San Marino-Moldova: 0-1

ADAY KADRO

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

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