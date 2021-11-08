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Milli maç ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, hangi statta? Türkiye-Cebelitarık maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası elemelerinde gözler Türkiye-Cebelitarık maçına çevrildi. Türkiye'nin G grubundaki 9. karşılaşması olan Cebelitarık maçının tarihi araştırılıyor. Spor severler "Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Türkiye - Cebelitarık maçı nerede, hangi statta?" Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Milli maç hakkında...

Milli maç ne zaman? Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, hangi statta? Türkiye-Cebelitarık maçı hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası elemelerinde G grubu 8. maçlarını tamamladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele ettiği G grubunun 9. maçları Kasım ayında başlayacak. Türkiye Dünya Kupası elemeleri 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye- Cebelitarık maçı tarihi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre ay-yıldızlı takım; 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karadağ-Türkiye maçı tarihi

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.

TÜRKİYE ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Beşiktaş 'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi. B u arada Ozan Kabak gribal enfeksiyon nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

AÇIKLANAN KADRO ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

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