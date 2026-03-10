Canlı
        Haberler Bilgi Spor Milli maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman? Türkiye - Romanya maçı yayın bilgisi belli oldu!

        Dünya Kupası yolunda heyecan giderek artıyor. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, kritik mücadelede Romanya ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan taraf final biletini alacak. Futbolseverler ise şimdiden "Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte milli maç canlı yayın bilgisi...

        Dünya Kupası Elemeleri’nde yarı final heyecanı kapıda. A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşarak Dünya Kupası yolunda önemli bir sınava çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasıyla maçın tarih, saat ve stat bilgileri netleşirken, İstanbul’da oynanacak mücadele milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye - Romanya karşılaşmasının detayları ise araştırılmaya devam ediyor. İşte yayın bilgisi...

        TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:

        Maç Tarihi: 26 Mart 2026

        Maç Saati: 20.00

        MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

        FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

        Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:

        Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.

        Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.

        Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

