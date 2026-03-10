Dünya Kupası Elemeleri’nde yarı final heyecanı kapıda. A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşarak Dünya Kupası yolunda önemli bir sınava çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasıyla maçın tarih, saat ve stat bilgileri netleşirken, İstanbul’da oynanacak mücadele milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye - Romanya karşılaşmasının detayları ise araştırılmaya devam ediyor. İşte yayın bilgisi...