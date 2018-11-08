İmza töreninde konuşan Demir, "Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli" dedi.

İlk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesi hedeflenen uçağın geliştirilmesi için ana sözleşme 2016'da TUSAŞ ile SSM arasında yapıldı. TUSAŞ ise uçağın ön tasarım aşamasında İngiliz BAE Systems ile işbirliği yapılıyor.

"Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil" diyen Demir, "Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor" dedi.

Basında yer alan haberlerde Rolls Royce ve General Electric gibi şirketlerini uçağın motorunun geliştirilmesi ile ilgilendiği belirtilmişti. İmza törenine ilişkin basın bülteninde "Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı kapsamında motorun, kritik alt sistem ve komponentlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor" denildi.



Demir konuşmasında atılan imzaların TF-X projesinde çok önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtirken, basın bülteninde "Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi, ülkemizin gaz türbinli motorlar ve bu motorlara ilişkin alt/yan teknolojilere yönelik kabiliyet sahibi olan dünyadaki çok az ülkeden biri olması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor" ifadelerine yer verildi. Demir, konuşmasında "Altay Tankı'nda seri üretim için imza atacak durumdayız, imza için her şey hazır. Tank için imza sonrası için 18 aylık bir süre sözkonusu" dedi.

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