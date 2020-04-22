Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) doğru bir karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreci Çin'de başladığı andan itibaren takip ediyoruz. Olimpiyatların ertelenmesinden başka çare gözükmüyordu. Bizi sıkıntıya sokan şey belirsizlikti. Olimpiyat komitesi 24 Mart'ta aldığı kararla bu belirsizliği ortadan kaldırmış oldu. 2016'dan beri hazırlanıyorduk olimpiyata. Bu açıdan baktığımızda ertelenmesi hayal kırıklığı oldu ama sağlık açısından baktığınızda müthiş bir gereklilikti. Önümüzde yepyeni bir süreç var. Hazırlık sürecimiz 1 yıl daha uzadı. Bunu biz avantaja çevirmeye çalışacağız. Sporcularımızın daha hazır olabilmesi için daha iyi sonuçlar elde edebilmeleri için bu süreyi değerlendireceğiz."

HEDEF 2021'DE MADALYA

Milli takım teknik direktörü Ergin, milli okçuların bu karara çok iyi bir reaksiyon verdiğini vurguladı.

Sporcuların daha da hırslandığını gördüklerini anlatan Ergin, "Bu sürecin uzamasının aslında onların motivasyonunun düşüreceğini düşündük ama onlar bizim düşündüğümüzden çok farklı reaksiyon gösterdi. Sporcularımız bu süreci daha iyi kullanabileceğini ve 2021'deki olimpiyatta madalya almak için çok daha hazır olacaklarını düşünüyor. Onların gösterdiği bu reaksiyon da bizim işimize yarıyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte sporcuların zihinlerinde yeni hedefler oluşturmaları gerektiğini belirten Göktuğ Ergin, "Sporcularımız 4 yıldır olimpiyata kilitlenmişti. Şimdi bu tarih bir yıl ertelendi. Sporcularımızın zihinlerinde yeni hedefler oluşturmalı ve bu süreci nasıl geçireceğimizle ilgili yoğun çaba harcamalıyız. 12 sporcu, 8 teknik heyet olmak üzere 20 kişilik bir ekiple hazırlanıyorduk. Bu ekibimizle gün aşırı olacak şekilde telekonferansla iletişim halindeyiz." diye konuştu.

"YENİ TAKVİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonundan yarışlarla ilgili yeni bir takvim beklediklerini aktardı.

Özellikle olimpiyat için iki kota müsabakasının olduğunu hatırlatan Ergin, şunları kaydetti:

"20-26 Mayıs'ta Antalya'da kota müsabakaları Avrupa Şampiyonası'nda olacaktı. Bir diğeri de 20-28 Haziran'da Berlin'de Dünya Kupası sırasındaydı. Uluslararası federasyon 30 Haziran'a kadar bütün faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi. Yeni takvimle ilgili çalışmaların sürdüğü ve yeni yarışmalardan en az 2 ay önce takvimin açıklanacağı bildirildi. Biz de en erken 1 Mayıs gibi uluslararası federasyonun yeni bir takvimle ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz."

Avrupa Şampiyonası'nın yine Antalya'da düzenlenebileceğini söyleyen Ergin, "Antalya, dünya okçuluğu için tercih edilen en önemli yerlerden birisi. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nın yeni takvimde de çok büyük ihtimalle yine Antalya'da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Süreç belki de bizi Antalya'da daha fazla yarış düzenlemeye de götürebilir." şeklinde konuştu.

Sporcuların bu süreçte nasıl antrenman yaptıklarına da değinen Ergin, "Kısa mesafeden de olsa okçuluk yapabiliyorlar. Küçük odalarda 5 metreden de olsa ok atabiliyorlar. Günlük antrenman programları da gönderdik. Sadece milli sporculara değil, tüm okçuluk camiamızla da bu antrenmanları paylaştık. Milli sporcuların da antrenmanlarını uzaktan takip programlarıyla canlı takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.