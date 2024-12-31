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        Haberler Bilgi Yaşam Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı özel çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste tıkla sorgula

        Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar açıklandı! MPİ yılbaşı çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste

        Milli Piyango 10 bin TL kazanan numaralar son dakika açıklandı. 31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar sorgulanıyor. Peki Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi? İşte Milli Piyango MPİ yılbaşı çekilişi 10.000 TL çıkan numaralar sıralı tam liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:14
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        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 10 bin TL ikramiye kazandıran rakamlar sorgulanmaya başlandı. 31 Aralık akşamı büyük ikramiyenin 600 milyon TL'yi bulduğu Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ resmi sitesi üzerinden öğreniliyor. Peki Milli Piyango 10 Bin TL ikramiye kazanan numaralar hangisi oldu?

        2

        MİLLİ PİYANGO 10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

        Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 10 bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 10.000 TL kazanan sayılar:

        062168

        741749

        326028

        685858

        277653

        699614

        045374

        205188

        356764

        919986

        136818

        902084

        802480

        896280

        549925

        203444

        350749

        506698

        201561

        099721

        445076

        528213

        125253

        263593

        014369

        117539

        357184

        397892

        904235

        598980

        781843

        595253

        349938

        262596

        669923

        663795

        842879

        261117

        830992

        225294

        591870

        689050

        016623

        919504

        988826

        523164

        919216

        176656

        251582

        647754

        832399

        967375

        321585

        044572

        433359

        174914

        775007

        236177

        403275

        577425

        791773

        767368

        001547

        343504

        016335

        786061

        236548

        450048

        692741

        711429

        791606

        420841

        729524

        079999

        383736

        764249

        092826

        993307

        337161

        002249

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

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        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.

        Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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