Milli Piyango 9 Ekim çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine internet sitesi üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 EKİM 2020

Milli Piyango çekilişleri bundan sonra her ayın 9 - 19 ve 29'unda saat 15.30'da gerçekleştiriliyor. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da yapılıyor.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN