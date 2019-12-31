Milli Piyango, ikramiye tutarı önceden belirlenmiş, basılmış biletlerin satışı yapılarak, kura çekilişlerinin belirli günlerde yapılmasıyla beraber elde edilen sonuçlara dayanan şans oyununa denir. Milli Piyango çekilişleri her ayın belirli günlerinde yapılmaktadır. O günler ise 9, 19, 29 olarak bilinmektedir. Milli Piyango çekilişleri ay içerisinde özel günlere denk gelirse (23 Nisan, 19 Mayıs, Yılbaşı) o güne özel çekiliş planlanarak yapılır. Örneğin yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2019 tarihinde yapılacak ve aralık ayı boyunca başka çekiliş olmayacaktır.

SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango sonuçları saat 20.00-21.00 saatleri arasından açıklanacaktır. 15.00’dan itibaren çekiliş başlayacak.

Milli Piyango Sorgulama 2020

Milli Piyango sorgulama işlemleri mpi.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Milyonlarca vatandaş şansını aramak için Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekiliş sonuçlarını bekleyecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları eş zamanlı olarak resmi siteye yükleniyor. Vatandaşlar Milli Piyango sorgulama 2020 için mpi.gov.tr sayfasına akın ediyor.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA (ADIM ADIM)

Milli Piyango bilet sorgulama 2020 için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

İlk başta yandaki linkte tıklamak >>> MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Daha sonra Milli Piyango Sorgula sayfasına ulaşmak

Karşımıza çıkan ekrandan Milli Piyango çekiliş tarihini 31 Aralık 2019 seçmek

Daha sonra alt taraftaki bilet numarası bölümüne bilet numarası yazmak

Ya da tüm liste seçeneğini seçip kazandıran numaralara göre sorgulamak

Milli Piyango sorgulama işlemlerinin ardından size çıkan ikramiye tutarını öğrenebilirsiniz. 2020 yılbaşı çekilişine özel büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Eğer tam bilet sahibine ikramiye çıkarsa tam 80 milyon lira kazanmış olacak. Tek ikramiye tutarı büyük ikramiye olmayacak. Çıkan rakamlara göre ikramiye tutarı düşecek. En düşük ikramiye ise amorti oluyor. Son iki rakamı tutturursanız bilete verdiğiniz parayı kurtarmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO TELEFONDAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçları sorgulamak için telefondan da deneyebilirsiniz. Çekiliş sonuçlarına telefondan da anlık olarak ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken adım adım yukarıdaki anlatılan işlemlerin aynısını uygulamak. Mobil telefonunuz üzerinden sonuçlara hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA BUTONU, MOTORU VAR MI?

Milli Piyango Yılbaşı 2020 sorgulamak için buton ya da sorgulama motoru arıyorsanız en güvenilir yer mpi.gov.tr’dir. Birçok sitede sorgulama butonları ve motorları mevcut. Fakat sonuçlar yanlış verilmiş olabilir. Tavsiyemiz biletinizi en güvenilir şekilde sorgulamak için resmi siteyi kullanmanızdır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI AÇILMIYOR?

Yılbaşı Milli Piyango sorgulama sayfası 31 Aralık gecesi yoğunluktan dolayı açılmıyor. Milyonlarca şansını arayan vatandaş siteye akın ediyor. Bu yüzden site çok yavaş açılıyor. Sorgulamak mümkün olmuyor. Böyle durumlarda yapmanız gereken çok bir şey yoktur. Sitemiz üzerinden resmi yayınlanan sonuçlara ulaşabilirsiniz. Biletinizi doğrulamak için en yakın MPİ bayisine gidebilirsiniz. Ya da 1-2 saat bekleyerek MPİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?

Milli Piyango büyük ikramiyelerden biri size çıktıysa şimdiden hayırlı olsun. Öncelikle Milli Piyango İdaresi ikramiyelerin ödenmesi konusunda bazı şartlar getirmiştir. Yüksek tutarlı ikramiyeler bayilikten değil merkezden alınabiliyor. 1.000.000 - Bir Milyon TL ve daha büyük ikramiyeler sadece Genel Müdürlük'ten alınabiliyor. Eğer daha düşük bir ikramiye kazandıysanız; Şube Müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Milli Piyango biletinizin son 3 rakamına kadar isabet eden bir biletiniz varsa ödeminizi gezici ve sabit bayilerden alabilirsiniz. Ayrıca son 4 ve 5 rakamına kadar tutan biletleri de ödeyebileceklerini unutmayın.

Not: Eğer ikramiyenizi bir yıl içerisinde almazsanız ödemeniz yanar. İkramiyenizi alamazsınız. Biletinizi 1 yıl içerisinde hemen ibraz ettirmez zorundasınız.