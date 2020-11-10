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Milli Piyango sorgulama: 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde Milli Piyango çekilişi gerçekleştiriyor. 9 Kasım Milli Piyango çekilişinde 4 milyon liralık ikramiye 616479 numaralı bilete çıktı. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve Milli Piyango sorgulama ekranı...

Milli Piyango sorgulama: 9 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Kuponlarını hazırlayan oyunseverler Milli Piyango sorgulama ekranından biletini sorgulamak istiyor. 9 Kasım MPİ çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamlar 0 ve 8 olarak belirlendi. İşte MPİ sıralı tam liste...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

09-11-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanılabilir.

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabilir.

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