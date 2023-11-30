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        Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç milyon? 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! İşte Büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları...

        Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir süre kala çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Yılbaşı biletleri; gezici-sabit bayilerden, www.millipiyangoonline.com internet sitesinden online olarak ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden dijital olarak satışa sunuluyor. İşte 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:35
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        Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı Ocak ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 400 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını denemek isteyenler "2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ve yılbaşı bilet fiyatları...

        2

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

        400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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        3

        YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

        Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak. Şansını denemek isteyenler amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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