Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç milyon? 2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! İşte Büyük ikramiye miktarı ve bilet fiyatları... Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir süre kala çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Yılbaşı biletleri; gezici-sabit bayilerden, www.millipiyangoonline.com internet sitesinden online olarak ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden dijital olarak satışa sunuluyor. İşte 2024 çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları... Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 12:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:35 facebook

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Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ve büyük ikramiye miktarı Ocak ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. 400 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını denemek isteyenler "2024 Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı ve yılbaşı bilet fiyatları...

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ