Milli Savunma Bakanlığı, Çekmeköy'de düşen askeri helikopterin UH-1 tipi olduğunu açıkladı.

MSB: 4 SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 askerimiz şehit oldu. Yaşanan acı olaya ilişkin, Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul/ 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy'de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.

Helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, ''İnceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kapsamlı incelemeyi müteakip sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.