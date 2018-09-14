Eski bakanın katil zanlısı cinayeti anlattı

Milli Savunma Eski Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan’ın Fatih Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.



İHA'nın haberine göre, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Yüksel Karababa ve avukatları hazır bulundu. Eski bakan Vuralhan’ın yakınlarının ise duruşmaya katılmadığı görüldü.



Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Yüksel Karababa, eski bakan Ercan Vuralhan ile arkadaşı Mustafa Y.K. aracılığıyla 2014 yılında tanıştığını söyledi.



Çöplerden imalat ve geri dönüşüm işi yaptığını kendisine lokal ortak aradığı için Mustafa Y.K. ile görüştüğünü anlatan sanık Karababa, o da ortak olabileceğini fakat eski savunma bakanı Vuralhan’dan 200 bin dolar alacağı olduğunu bir iki hafta kadar sonra parayı alacağını o zaman ortak olabileceğini söyledi. Ancak bu parayı alması için harç yatırması gerektiğini 500 Euro’ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İşinin görülmesi için 500 Euro Mustafa Y.K.’ya verdim. Bu durumdan bir iki hafta sonra Vuralhan teşekkür etmek için beni yanına çağırdı, konuşurken ben kendisine yapacağım işi anlattım, o da olumlu yaklaştı" dedi.

Vuralhan’ın kendisine Birleşmiş Milletler de ve yurt dışında çok tanıdığının olduğunu ürünleri pazarlayabileceğini ancak bunun için paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini anlatan sanık Karababa, "Değişik sebeplerle üç yıl içinde benden 676 bin Dolar peyderpey aldı. Buna karşılık ürünlerimi pazarlama işini yapmadı. Paraları başkalarından aldığım için işlerim bozuldu. İş yerimi dağıtmak zorunda kaldım. Bundan dolayı da 350 bin TL zararım oldu. Olay tarihinden bir hafta kadar önce kendisiyle konuştuk, bana rahat olmamı işleri halledeceğini söyledi. 17 Nisan 2018 günü verdiğim paraları ertesi gün alabileceğimi paranın saat 13.00 de kendi hesabında olacağını ancak 11.00’e kadar farklı bir ödeme için 2 bin 500 dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Kendisine bu parayı bulabileceğimi ancak somut bir belge görmek istediğimi söyledim. O da ’tamam’ dedi. Saat 14.00’e kadar yemek yedik, sohbet ettik. Paranın nerede kaldığını sorunca, ’Sen onu boş ver, arkadaşını çağır bizim işi hallet’ dedi. Ben de 4 senedir aynı şeyi söylüyor, hep ’Bu son’ diyorsun, sana nasıl güveneyim’ şeklinde sözler söyledim. Kendisi bana ’Sen verdiğin sözü tutmuyorsun, söz vermenin ne anlama geldiğini biliyorsun, ben ne yapayım kardeşim’ dedi. Ben bu sözün içinden bana sözümü tutmayan biri olduğumu ima ettiğini anladım. Uzun süre yaşadığım gerginlikten ve o gün de söylediği sözden sonra kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Ercan Bey’in başı elimdeydi ve yaptığım iş gereği yanımda bulunan bıçak boğazına saplanmıştı. Ercan Bey korumayı önceden gönderdiği için yalnızdık, ben bıçağı kenara bırakıp ellerimi kaldırarak içeridekilere polis çağırmasını söyledim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ’tanık’ sıfatıyla dinlenen Vuralhan’ın koruması Bahtiyar Yüzer ise eski Bakan Vuralhan’ın sanığa borcu olduğunu bildiğini söyledi.

Eski bakan Vuralhan’ın sanık Yüksel Karababa’yı oyaladığını aktaran tanık Yüzer, “Sanığı, bakan beyin yanına gelip gittiği sırada tanıdım, birçok kez konuşmalarına şahit oldum. Sanığın Bakan Bey’e birçok kez para verdiğini ve geri alamadığını biliyorum. Olay günü Sirkeci’deki bir kafede buluştuk. Bakan Bey ’Dünkü konuşmada geçen para ne oldu?’ diye sordu. Yüksel de ’Para gelecek’ diye cevap verdi. Bakan bey bana ’Biraz uzaklaş, ben yalnız görüşeceğim’ dedi. Ben de Sirkeci Gar’ın oraya doğru uzaklaştım, oralarda dolaşırken bir kalabalık gördüm, oraya gittiğimde Bakan Bey’in kanlar içinde, sanığın da masada yalnız olduğunu gördüm. Yüksel’e ’Kim yaptı?’ diye sordum. O da ’Yapacak bir şeyim kalmadı’ diye cevap verdi. Benden bile defalarca para istemişti, kabul etmemiştim” ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Yüksel Karababa’nın eski Bakan Ercan Vuralhan’a 2014 yılından bugüne kadar peyderpey para verdiği belirtiliyor. Olay günü Ercan Vuralhan’ın borcunu ödeyeceğini söyleyerek Yüksel Karababa’yı Sirkeci’deki kafeye çağırdığı, burada Vuralhan’ın tekrar 2 bin 500 Dolar istediği, şüphelinin de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan’ı boyun bölgesinden üç defa bıçakladığı yer alıyor. İddianamede Yüksel Karababa hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep ediliyor.

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