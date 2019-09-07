Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamıştı. Kazakistan'ı 3-1 yenen Türkiye'nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti.
Milliler, İstanbul'daki son maçında ise 28 Mayıs 2018'de İran'ı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.
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