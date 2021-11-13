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Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupasına nasıl gider? Türkiye tur atlama ithimalleri

A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Cebelitarık ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 9. maçına çıkıyor. Son 2 hafta kala 3. sırada bulunan millilerimiz, zoru başarmak istiyor. Peki milli takımımız gruptan nasıl çıkar?

Milli takım gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupasına nasıl gider? Türkiye tur atlama ithimalleri

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında yarın Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

HEDEF 2'DE 2

Gruptaki son maçında, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, son iki maç öncesinde Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürüyor.

PUAN DURUMU

G Grubu'nda Hollanda 19 puanla lider durumda bulunurken, 17 puana sahip Norveç ikinci, Türkiye ise 15 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

19 puan, Hollanda (+23 Averaj)

17 puan, Norveç (+9 Averaj)

15 puan, Türkiye (+4 Averaj)

11 puan, Karadağ

5 puan, Letonya

0 puan, Cebelitarık

GRUP İKİNCİLERİ PLAY-OFF OYNAYACAK

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, iki maçını da kazanmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekip, Cebelitarık mücadelesinden sonra Karadağ ile 16 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

Grup lideri Hollanda yarın deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelirken, Norveç aynı gün sahasında Letonya'yı konuk edecek. Grubun son hafta maçında ise Hollanda ile Norveç, Amsterdam'da karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIM GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

2 maçtan çıkaracağımız 6 puanla elemeleri 21 puanda tamamlayacağız. Hollanda da aynı performansı devam ettirip kalan 2 maçını kazanması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Onlar için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına da dönebilir

HOLLANDA MAÇI KRİTİK

Norveç, kasım ayında Letonya'yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa biz veda edeceğiz. Kaybederlerse play-off yolumuz açılacak. Hollanda'da berabere kalırlarsa, Ay- Yıldızlılar gibi 21 puanda elemeleri bitirme senaryosu gerçekleşebilir.

AVERAJ ÖNEMLİ

Norveç'in son hafta Hollanda ile berabere kalması, bizim iki maçı kazanmamız halinde iş averaja kalacak. Milli takım, Cebelitarık karşısında farklı galip gelerek averajını da iyi duruma getirmek istiyor.

FARKLI SKOR GEREKLİ

Ay-yıldızlı ekip, Norveç'in 5 gol averaj gerisinde bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından puan eşitliği durumunda, genel averaja bakılacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre de şekillenecek.

HOLLANDA İÇİN ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

Hollanda kalan 2 maçından 1 puan çıkarırsa, grupta işler değişebilir. Norveç'in Hollanda'yı yenerek 4 puan alması, A Millilerin de 2'de 2 yapması durumunda Hollanda grubu 3. sırada tamamlayabilir.

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