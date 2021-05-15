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Milli Takım kadrosu açıklandı! Yeni isimler kimler? A Milli takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takım 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacağı hazırlık maçları geniş aday kadrosu açıkladı. Geniş kadroda sürpriz futbolcular yer alıyor. Peki A Milli futbol takımın kadrosunda kimler var? Yeni isimler kimler? İşte detaylar...

Milli Takım kadrosu açıklandı! Yeni isimler kimler? A Milli takım kadrosunda kimler var?

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampımızın kadrosu için 26 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Grupta İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek A Milli Takım, gruptan çıkma mücadelesi verecek. İşte A Milli Takım kadrosu...

A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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