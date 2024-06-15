Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen WTA 500 Ecotrans Ladies Açık'ta elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska'yı mağlup ederek elemelerin ikinci turuna yükseldi ve ilk kez dünya sıralamasında ilk 30’dan bir sporcuyu yenerek kariyerinin en büyük galibiyetini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de çim kortta gerçekleştirilen ve ana tablosunda Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina gibi dünya tenisinin ilk 10 sıralamasından birçok ismin yer aldığı organizasyonda elemelerde mücadele eden ay-yıldızlı tenisçi Zeynep Sönmez'in ilk rakibi, elemelerin 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Ukraynalı raket Dayana Yastremska oldu.