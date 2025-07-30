Milli yüzücü Kerem Tunçelli, Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı oldu
Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre finalinde havuza giren milli yüzücü Kerem Tunçelli, 7:49.09'luk derecesiyle dünya 6'ncısı oldu.
Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest finalinde 6. oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Tunçelli, elemeleri 07:45.13'lük derecesiyle geçerek finalde yarışma hakkı elde etti.
Kuzey, final yarışını ise 7:49.09 ile 6. sırada tamamladı.
Tunuslu Ahmed Jaouadi altın madalya kazanırken, Alman sporculardan Sven Schwarz gümüş, Lukas Maertens bronz madalya aldı.