Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Yüzme Milli yüzücü Kerem Tunçelli, Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı oldu - Diğer Haberleri

        Milli yüzücü Kerem Tunçelli, Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı oldu

        Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre finalinde havuza giren milli yüzücü Kerem Tunçelli, 7:49.09'luk derecesiyle dünya 6'ncısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli yüzücü Kerem Tunçelli dünya 6'ncısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda erkekler 800 metre serbest finalinde 6. oldu.

        Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Kuzey Tunçelli, elemeleri 07:45.13'lük derecesiyle geçerek finalde yarışma hakkı elde etti.​​​​​​

        Kuzey, final yarışını ise 7:49.09 ile 6. sırada tamamladı.

        Tunuslu Ahmed Jaouadi altın madalya kazanırken, Alman sporculardan Sven Schwarz gümüş, Lukas Maertens bronz madalya aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!