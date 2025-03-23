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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler, 19 yıl sonra Macaristan deplasmanında kazandı - Futbol Haberleri

        Milliler, 19 yıl sonra Macaristan deplasmanında kazandı

        A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 23.03.2025 - 22:41
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        19 yıl sonra gelen galibiyet!
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

        Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi.

        Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

        A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.

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