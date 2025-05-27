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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Millilerin rakibinde aday kadro açıklandı - Futbol Haberleri

        Millilerin rakibinde aday kadro açıklandı

        A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında hazırlık maçında karşılaşacağı Meksika'nın aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:29
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        Millilerin rakibinde aday kadro açıklandı!
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        2026 Dünya Kupası Elemeleri için hazırlık yapan A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak olan Meksika, aday kadrosunu açıkladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşma, 10 Haziran tarihinde ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak.

        MEKSİKA'NIN ADAY KADROSU

        Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre'nin belirlediği aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

        Kaleci: Alex Padilla (Pumas), Luis Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

        Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Emilio Lara (Club Necaxa), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Ramon Juarez (Club America), Juan Jose Purata (Tigres), Gilberto Sepulveda (Chivas), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Orozco (Cruz Azul), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Angulo (Tigres), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

        Orta Saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Gilberto Mora (Tijuana), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Jeremy Marquez (Atlas FC)

        Forvet: Hirving Lozano (San Diego FC), Roberto Alvarado (Chivas), Efrain Alvarez (Tijuana), Raul Jimenez (Fulham), Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (AC Milan), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Cesar Huerta (Anderlecht)

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