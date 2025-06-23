Milos çılgını Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.

Sinem Ünsal'ın tatil için tercih ettiği destinasyon, Yunanistan'a Milos Adası oldu.

Tatilinden fotoğraflar paylaşan Sinem Ünsal'a hayranları, çeşitli yorumlarda bulundu.

En çok iki başlık üzerinde yorumda bulunuldu; "Her halinle güzelsin" ve "Milos çılgını."