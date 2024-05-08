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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Milot Rashica: Bu sezonu kupayla sonuçlandırabiliriz - Futbol Haberleri

        Milot Rashica: Bu sezonu kupayla sonuçlandırabiliriz

        Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Milot Rashica, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada ihtiyaç duyulan bir galibiyet elde ettiklerini söyleyerek, "Bu sezonu kupayla sonuçlandırma ihtimalimiz var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:02
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        "Bu sezonu kupayla sonuçlandırabiliriz"
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nün 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        "BU SEZONU KUPAYLA SONUÇLANDIRABİLİRİZ"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milot Rashica, "Çok mutluyuz tabii ki. Herkesin bildiği üzere zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu hala bir kupayla bir şampiyonlukla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için çok önemli bir final müsabakasına çıkacağız. Bu galibiyet de aynı şekilde önemliydi. Bugün taraftarımızın da çok iyi desteğini aldık. Umarım finalde de kupaya uzanan taraf oluruz" diye konuştu.

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