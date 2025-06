Milyonlarca dolarlık törende uyuyakalan Donald Trump'a Jimmy Kimmel'den eleştiri

Donald Trump'ın 79'uncu doğum gününe denk gelen ordu kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle geçen cumartesi günü Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Hem Trump'ın doğum gününde yapılması hem de maliyeti nedeniyle eleştirilen geçit töreni, ABD liderini diktatör ve müstakbel kral olarak nitelendirenlerin ülke çapındaki protestolarıyla karşı karşıya geldi.

Donald Trump'ın milyonlarca dolar harcanarak askeri geçit töreni hayalini gerçekleştirmesi hakkında eleştirilere her gün bir yenisi ekleniyor. Ünlü komedyen ve oyuncu Jimmy Kimmel, kendi adını taşıyan TV programında Trump'a tepki gösteren isimler arasına katıldı.

Jimmy Kimmel

Kimmel, Trump'ın bile sıkıcı anma töreni sırasında uyuyakalmaktan kendini alamadığını belirtti. Başkan Trump'ın, First Lady Melania Trump'ın yanında otururken uyuyakaldığı görünen bir videoyu paylaştı. "Uykulu Don her şeyi içine çekiyor" diyen Kimmel, "Adil olmak gerekirse, karısıyla yatabileceği en yakın an bu, bu yüzden fırsatı değerlendirdi" esprisini yaptı.