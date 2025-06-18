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        Haberler Dünyadan Milyonlarca dolarlık törende uyuyakalan Donald Trump'a Jimmy Kimmel'den eleştiri - magazin haberleri

        Milyonlarca dolarlık törende uyuyakalan Donald Trump'a Jimmy Kimmel'den eleştiri

        Donald Trump'ın milyonlarca dolar harcanarak askeri geçit töreni hayalini gerçekleştirmesi hakkında eleştirilere, ünlü komedyen ve oyuncu Jimmy Kimmel de dahil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:19
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        'Uyku' eleştirisi
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        Donald Trump'ın 79'uncu doğum gününe denk gelen ordu kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle geçen cumartesi günü Washington'da büyük bir askeri geçit töreni düzenlendi. Hem Trump'ın doğum gününde yapılması hem de maliyeti nedeniyle eleştirilen geçit töreni, ABD liderini diktatör ve müstakbel kral olarak nitelendirenlerin ülke çapındaki protestolarıyla karşı karşıya geldi.

        Donald Trump'ın milyonlarca dolar harcanarak askeri geçit töreni hayalini gerçekleştirmesi hakkında eleştirilere her gün bir yenisi ekleniyor. Ünlü komedyen ve oyuncu Jimmy Kimmel, kendi adını taşıyan TV programında Trump'a tepki gösteren isimler arasına katıldı.

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        Jimmy Kimmel

        Kimmel, Trump'ın bile sıkıcı anma töreni sırasında uyuyakalmaktan kendini alamadığını belirtti. Başkan Trump'ın, First Lady Melania Trump'ın yanında otururken uyuyakaldığı görünen bir videoyu paylaştı. "Uykulu Don her şeyi içine çekiyor" diyen Kimmel, "Adil olmak gerekirse, karısıyla yatabileceği en yakın an bu, bu yüzden fırsatı değerlendirdi" esprisini yaptı.

        Donald Trump'ın törende uyukladığı an...

        ABD ordusunun 250'nci yıl dönümünü anmak için düzenlenen geçit töreninin maliyetinin 40 ila 50 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

        Jimmy Kimmel, programında ayrıca, Melania'nın Donald Trump'ın el ele tutuşma girişimini görmezden geldiği bir başka garip anı da paylaştı ve "Bu, neredeyse onun için üzülmeme neden oluyor" ifadesini kullandı.

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        #Donald Trump
        #Jimmy Kimmel
        #askeri tören
        #Melania Trump
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