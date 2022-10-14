HESAPLARDA PARA BİRİKİYOR

Birçok işlemi kurumlara gitmeden kolaylıkla gerçekleştirebileceğimiz bir uygulama olan e-Devlette farkında olmadan paranız birikmiş olabilir. Hiç bilmediğiniz alacağınızı e-Devletten rahatlıkla görüntüleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz hesabınızda biriken bu parayı çekebilirsiniz de.

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor. Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor. Eğer siz de bunu bilmiyorsanız mutlaka hesabınız kontrol edin. Hesabında yüklü miktarda para olabilir.

"Biriken parayı nasıl öğrenebilirim? E- Devlet BES sorgulama nasıl yapılır?" diyorsanız tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte e-devlet BES sorgulama ekranı…