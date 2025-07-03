Milyonların emekli ve memur maaşı netleşecek! Enflasyon bugün açıklanıyor

Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü maaşlarında yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emekliler için 6 aylık enflasyon farkı bugün saat 10'da belli olacak.

Anadolu Ajansı Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,30 ile yüzde 2 aralığında. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,53 arttığı tahmin edildi. Bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor.

ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz perşembe günü haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memurlar; yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR'DA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15,01

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı 5 aylık enflasyon farkının yüzde 15,1 olarak kaydedilmesiyle şimdiden 15,1 olarak belirlendi. Aylık enflasyonun yüzde 1,53 oranında olması halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor.

Haziran ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 8,58 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için mevcut enflasyona göre temmuz ayında yüzde 14,01 oranında artış göründü.