        Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda: İşte senaryolar - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda

        Milyonlarca çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun cuma günü yapılacak ilk toplantısını takip edecek. Görüşme maratonu öncesinde asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor

        Giriş: 08.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:43
        Milyonların gözü asgari ücrette
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu cuma günü ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıda. TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Asgari ücrete yapılacak zam oranı bütün çalışanları etkileyecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.

        Yani çalışanlar lehine en iyimser tahmin 29 bin TL. Bu projeksiyona göre brüt asgari ücretin 2026’da 32 bin TL olması bekleniyor. Net asgari ücret bu yıl 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. İşçi sendikaları, “yaşam maliyetinin yükseldiğini” ve “enflasyonun öngörülenden yüksek gerçekleştiğini” belirterek, asgari ücretin çalışanın asgari yaşam maliyeti gözetilerek belirlenmesini istiyor.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.

        En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.

        Önümüzdeki yılki asgari ücretin 28 bin 500-29 bin 800 aralığında bir rakamda olması bekleniyor. Bu artış gerçekleşirse, işçi kesiminin talep ettiği refah payı artışı ücretlere yansımamış olacak. En kötü ihtimalle mevcut alım gücü korunacak. Önümüzdeki yıl içinde gerçekleşecek enflasyon ve alım gücü düşüşü göz ününde alındığında asgari ücretliyi yine zor bir yılın beklediğini söyleyebiliriz.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.

