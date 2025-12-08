Asgari Ücret Tespit Komisyonu cuma günü ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıda. TÜRK-İŞ toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Asgari ücrete yapılacak zam oranı bütün çalışanları etkileyecek. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.

Yani çalışanlar lehine en iyimser tahmin 29 bin TL. Bu projeksiyona göre brüt asgari ücretin 2026’da 32 bin TL olması bekleniyor. Net asgari ücret bu yıl 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. İşçi sendikaları, “yaşam maliyetinin yükseldiğini” ve “enflasyonun öngörülenden yüksek gerçekleştiğini” belirterek, asgari ücretin çalışanın asgari yaşam maliyeti gözetilerek belirlenmesini istiyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.