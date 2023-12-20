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        Haberler Gündem Mimar Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü için Google doodle yaptı! Sedad Hakkı Eldem kimdir, mesleği nedir?

        Google Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş günü için doodle yaptı!

        Mimar, akademisyen ve yazar olan Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de doğdu. Hayatının sonuna kadar mimarlık alanında öncü işler başaran Eldem, bu alanda birçok yenilik yaparak, çeşitli araştırmalarda bulundu. Google, Sedad Hakkı Eldem'in 115. yaş gününü özel bir doodle ile kutladı. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir? İşte, hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:46
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        Sedad Hakkı Eldem 'doodle' oldu!
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        SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

        Sedad Hakkı Eldem, 20 Aralık 1908'de İstanbul'da doğmuş, 7 Eylül 1988'de yine aynı kentte hayatını kaybetmişti.

        Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti.

        FRANSIZCA VE ALMANCA'YI ÇOK İYİ BİLİYORDU

        İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul’da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

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        SEDAD HAKKI ELDEM'DEN MİMARİYE UNUTULMAZ DOKUNUŞLAR

        Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

        TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

        II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948’de Lozan’da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul’da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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