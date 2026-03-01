Canlı
        Minibüsten düşüp, hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Develi İlçesinde inmeye çalıştığı minibüsten düşerek ağır yaralanan Sebahattin Sungur (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 01:18
        Olay, dün öğle saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi.

        Durağa yanaşıp, duran minibüsten inmeye çalışan Sebahattin Sungur, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungur, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sungur, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Fotoğraf: DHA

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi. (İHA)

