Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı mağlup etti - Basketbol Haberleri

        Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı mağlup etti

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 118-100 mağlup etti. Timberwolves, 22 sayı geriden gelerek galibiyete ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minnesota Timberwolves geri döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Minnesota Timberwolves, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers ile deplasmanda karşılaştığı maçı 22 sayı geriden gelerek 118-100'lük skorla kazandı.

        NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Timberwolves, 22 sayı geriden gelerek bu sezon 45. galibiyetini elde etti.

        Konuk takımda Anthony Edwards 37 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımını sırtladı. Nickeil Alexander-Walker 28 sayı, 3 ribaunt, Mike Conley 23 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Kyle Anderson 10 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

        Ev sahibi ekipte ise Paul George 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, James Harden 12 sayı, 7 asist, Norman Powell 11 sayı, 4 ribaunt, Ivica Zubac 10 sayı, 8 ribauntla oynadı.

        REKLAM

        Sonuçlar

        New York Knicks-Philadelphia 76ers: 106-79

        Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 109-97

        Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 111-121

        San Antonio Spurs-Houston Rockets: 101-103

        Utah Jazz-Boston Celtics: 107-123

        Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 100-118

        Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 129-94

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Maganda, makas atarak ambulansın kaza yapmasına yol açtı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Gezeravcı'dan uzaydan Kıbrıs paylaşımı
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        Jorge Jesus dünya rekoru kırdı!
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Putin: Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar