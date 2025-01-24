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        Haberler Bilgi Gündem MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ 2025 | Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi gün, yarın mı idrak edilecek?

        Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman?

        Üç aylarının başlamasının ardından, Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç kelime anlamı olarak, 'yükseğe çıkma' anlamını taşımaktadır. Miraç, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü hadiseyi ifade etmektedir. Peki, "Miraç Kandili ne zaman?" İşte 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Miraç Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:00
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        Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu önemli günü İslam alemi ibadet, dua ve tefekkür ederek geçirmektedir. Miraç Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvim ile netlik kazandı. Peki, "Miraç Kandili ne zaman? 2025 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?" İşte detaylar...

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        2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.

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        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

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        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

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