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Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler, mübarek Üç ayların ikinci kandilinde gündeme geldi. İslam inancına göre, Hz.Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan semaya yükselmesini ve Allah'ın huzuruna çıktığı Miraç Kandili Gecesinde tesbihler ve zikirler çekilecek. İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler...

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  • MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

    "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."
  • MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

    Hz. Peygamber'e "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salavat getirilir.
  • MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

    100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

    100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

    100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
  • MİRAÇ KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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